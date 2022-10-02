В Україні зафіксовано 41 694 нові випадки коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 4 421 741 особа, одужало - 3 729 976 осіб, летальних випадків - 102 167

Найбільше випадків захворювання виявили в Одеській (3 918) та Житомирській (2 602) областях, а також у Києві (3 880).

Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 3880; Вінницька область – 1001; Волинська область – 1118; Дніпропетровська область – 2420; Донецька область – 1545; Житомирська область – 2602; Закарпатська область – 928; Запорізька область – 1423; Івано-Франківська область – 1441; Київська область – 1373; Кіровоградська область – 494; Луганська область – 756; Львівська область – 2280; Миколаївська область – 957; Одеська область – 3918; Полтавська область – 1523; Рівненська область – 1917; Сумська область – 1471; Тернопільська область – 1379; Харківська область – 2016; Херсонська область – 1373; Хмельницька область – 2109; Черкаська область – 1232; Чернівецька область – 1062; Чернігівська область – 1476. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм -канал Коронавірус_інфо

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