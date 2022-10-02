ЗДОРОВ'Я НОВИНИНайбільше випадків захворювання виявили в Одеській (3 918) та Житомирській (2 602) областях, а також у Києві (3 880).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зафіксовано 41 694 нові випадки коронавірусу
За весь час пандемії захворіло - 4 421 741 особа, одужало - 3 729 976 осіб, летальних випадків - 102 167
Фото: Прямий
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3880;
Вінницька область – 1001;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2420;
Донецька область – 1545;
Житомирська область – 2602;
Закарпатська область – 928;
Запорізька область – 1423;
Івано-Франківська область – 1441;
Київська область – 1373;
Кіровоградська область – 494;
Луганська область – 756;
Львівська область – 2280;
Миколаївська область – 957;
Одеська область – 3918;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область – 1917;
Сумська область – 1471;
Тернопільська область – 1379;
Харківська область – 2016;
Херсонська область – 1373;
Хмельницька область – 2109;
Черкаська область – 1232;
Чернівецька область – 1062;
Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал Коронавірус_інфо
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 02 2022 09:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом