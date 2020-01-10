В Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд

1 жовтня (станом на 9:00) в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 069 нових випадків. Загалом проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 038 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 6308 (+114) Волинська обл — 8194 (+135) Дніпропетровська обл — 6088 (+266) Донецька обл — 3557 (+80) Житомирська обл — 6088 (+165) Закарпатська обл — 9918 (+99) Запорізька обл — 4128 (+133) Івано-Франківська обл — 13837 (+137) Кіровоградська обл — 1127 (+19) м. Київ — 23155 (+377) Київська обл — 9279 (+140) Львівська обл — 20590 (+240) Луганська обл — 1091 (+42) Миколаївська обл — 3270 (+107) Одеська обл — 13789 (+260) Полтавська обл — 2345 (+114) Рівненська обл — 12554 (+143) Сумська обл — 4435 (+212) Тернопільська обл — 13767 (+253) Харківська обл — 19128 (+450) Херсонська обл — 1168 (+34) Хмельницька обл — 6188 (+120) Чернівецька обл — 14605 (+159) Черкаська обл — 4165 (+143) Чернігівська обл — 4254 (+127) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 жовтня до Центру надійшло 4 415 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Інформація з офіціцйного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію