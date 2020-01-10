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В Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд

1 жовтня (станом на 9:00) в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 069 нових випадків. Загалом проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 038 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 6308 (+114)

Волинська обл — 8194 (+135)

Дніпропетровська обл — 6088 (+266)

Донецька обл — 3557 (+80)

Житомирська обл — 6088 (+165)

Закарпатська обл — 9918 (+99)

Запорізька обл — 4128 (+133)

Івано-Франківська обл — 13837 (+137)

Кіровоградська обл — 1127 (+19)

м. Київ — 23155 (+377)

Київська обл — 9279 (+140)

Львівська обл — 20590 (+240)

Луганська обл — 1091 (+42)

Миколаївська обл — 3270 (+107)

Одеська обл — 13789 (+260)

Полтавська обл — 2345 (+114)

Рівненська обл — 12554 (+143)

Сумська обл — 4435 (+212)

Тернопільська обл — 13767 (+253)

Харківська обл — 19128 (+450)

Херсонська обл — 1168 (+34)

Хмельницька обл — 6188 (+120)

Чернівецька обл — 14605 (+159)

Черкаська обл — 4165 (+143)

Чернігівська обл — 4254 (+127)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 жовтня до Центру надійшло 4 415 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіціцйного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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01 10 2020 10:51
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