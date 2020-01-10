В Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 6308 (+114)
Волинська обл — 8194 (+135)
Дніпропетровська обл — 6088 (+266)
Донецька обл — 3557 (+80)
Житомирська обл — 6088 (+165)
Закарпатська обл — 9918 (+99)
Запорізька обл — 4128 (+133)
Івано-Франківська обл — 13837 (+137)
Кіровоградська обл — 1127 (+19)
м. Київ — 23155 (+377)
Київська обл — 9279 (+140)
Львівська обл — 20590 (+240)
Луганська обл — 1091 (+42)
Миколаївська обл — 3270 (+107)
Одеська обл — 13789 (+260)
Полтавська обл — 2345 (+114)
Рівненська обл — 12554 (+143)
Сумська обл — 4435 (+212)
Тернопільська обл — 13767 (+253)
Харківська обл — 19128 (+450)
Херсонська обл — 1168 (+34)
Хмельницька обл — 6188 (+120)
Чернівецька обл — 14605 (+159)
Черкаська обл — 4165 (+143)
Чернігівська обл — 4254 (+127)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 жовтня до Центру надійшло 4 415 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіціцйного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
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