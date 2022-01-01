В Україні зафіксовано 5 026 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 672 675 осіб, одужало - 3 474 931 особа, летальних випадків - 96 089

Найбільше нових випадків виявили в Києві (976), а також у Львівській (443) та Київській (315) областях.

Фото: АА

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 976; Вінницька область – 159; Волинська область – 58; Дніпропетровська область – 119; Донецька область – 184; Житомирська область – 176; Закарпатська область – 163; Запорізька область – 142; Івано-Франківська область – 190; Київська область – 315; Кіровоградська область – 61; Луганська область – 41; Львівська область – 443; Миколаївська область – 120; Одеська область – 240; Полтавська область – 256; Рівненська область – 83; Сумська область – 139; Тернопільська область – 132; Харківська область – 180; Херсонська область – 37; Хмельницька область – 262; Черкаська область – 181; Чернівецька область – 100; Чернігівська область – 269. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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