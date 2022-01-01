В Україні зафіксовано 5 026 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 976;
Вінницька область – 159;
Волинська область – 58;
Дніпропетровська область – 119;
Донецька область – 184;
Житомирська область – 176;
Закарпатська область – 163;
Запорізька область – 142;
Івано-Франківська область – 190;
Київська область – 315;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 41;
Львівська область – 443;
Миколаївська область – 120;
Одеська область – 240;
Полтавська область – 256;
Рівненська область – 83;
Сумська область – 139;
Тернопільська область – 132;
Харківська область – 180;
Херсонська область – 37;
Хмельницька область – 262;
Черкаська область – 181;
Чернівецька область – 100;
Чернігівська область – 269.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом