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В Україні зафіксовано 5 026 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 672 675 осіб, одужало - 3 474 931 особа, летальних випадків - 96 089
Найбільше нових випадків виявили в Києві (976), а також у Львівській (443) та Київській (315) областях.
В Україні зафіксовано 5 026 нових випадків коронавірусу Фото: АА

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 976;

Вінницька область – 159;

Волинська область – 58;

Дніпропетровська область – 119;

Донецька область – 184;

Житомирська область – 176;

Закарпатська область – 163;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 190;

Київська область – 315;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 41;

Львівська область – 443;

Миколаївська область – 120;

Одеська область – 240;

Полтавська область – 256;

Рівненська область – 83;

Сумська область – 139;

Тернопільська область – 132;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 262;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 269.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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01 01 2022 10:07
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