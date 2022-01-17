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В Україні зафіксовано 5 072 нові випадки коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 759 530 осіб, одужало - 3 556 162 особи, летальних випадків - 98 361
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (854) та Харківській (647) областях.
В Україні зафіксовано 5 072 нові випадки коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 510;

Вінницька область – 194;

Волинська область – 101;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 52;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 133;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 492;

Київська область – 132;

Кіровоградська область – 82;

Луганська область – 4;

Львівська область – 854;

Миколаївська область – 31;

Одеська область – 224;

Полтавська область – 49;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 189;

Тернопільська область – 314;

Харківська область – 647;

Херсонська область – 36;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 88;

Чернівецька область – 344;

Чернігівська область – 45.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

 
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17 01 2022 11:47
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