В Україні зафіксовано 5 072 нові випадки коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 759 530 осіб, одужало - 3 556 162 особи, летальних випадків - 98 361

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (854) та Харківській (647) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 510; Вінницька область – 194; Волинська область – 101; Дніпропетровська область – 127; Донецька область – 52; Житомирська область – 252; Закарпатська область – 133; Запорізька область – 18; Івано-Франківська область – 492; Київська область – 132; Кіровоградська область – 82; Луганська область – 4; Львівська область – 854; Миколаївська область – 31; Одеська область – 224; Полтавська область – 49; Рівненська область – 86; Сумська область – 189; Тернопільська область – 314; Харківська область – 647; Херсонська область – 36; Хмельницька область – 68; Черкаська область – 88; Чернівецька область – 344; Чернігівська область – 45. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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