В Україні зафіксовано 5 276 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 642 314 осіб, одужало - 3 423 933 особи, летальних випадків - 94 700

Найбільше нових випадків виявили в Києві (908), а також у Донецькій (390), Київській (362) та Полтавській (308) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 908; Вінницька область – 153; Волинська область – 203; Дніпропетровська область – 167; Донецька область – 390; Житомирська область – 117; Закарпатська область – 193; Запорізька область – 180; Івано-Франківська область – 177; Київська область – 362; Кіровоградська область – 83; Луганська область – 55; Львівська область – 375; Миколаївська область – 127; Одеська область – 263; Полтавська область – 308; Рівненська область – 113; Сумська область – 111; Тернопільська область – 121; Харківська область – 193; Херсонська область – 41; Хмельницька область – 218; Черкаська область – 166; Чернівецька область – 102; Чернігівська область – 150. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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