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В Україні зафіксовано 5 276 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 642 314 осіб, одужало - 3 423 933 особи, летальних випадків - 94 700
Найбільше нових випадків виявили в Києві (908), а також у Донецькій (390), Київській (362) та Полтавській (308) областях.
В Україні зафіксовано 5 276 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 908;

Вінницька область – 153;

Волинська область – 203;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 390;

Житомирська область – 117;

Закарпатська область – 193;

Запорізька область – 180;

Івано-Франківська область – 177;

Київська область – 362;

Кіровоградська область – 83;

Луганська область – 55;

Львівська область – 375;

Миколаївська область – 127;

Одеська область – 263;

Полтавська область – 308;

Рівненська область – 113;

Сумська область – 111;

Тернопільська область – 121;

Харківська область – 193;

Херсонська область – 41;

Хмельницька область – 218;

Черкаська область – 166;

Чернівецька область – 102;

Чернігівська область – 150.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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25 12 2021 10:08
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