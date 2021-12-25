В Україні зафіксовано 5 276 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 908;
Вінницька область – 153;
Волинська область – 203;
Дніпропетровська область – 167;
Донецька область – 390;
Житомирська область – 117;
Закарпатська область – 193;
Запорізька область – 180;
Івано-Франківська область – 177;
Київська область – 362;
Кіровоградська область – 83;
Луганська область – 55;
Львівська область – 375;
Миколаївська область – 127;
Одеська область – 263;
Полтавська область – 308;
Рівненська область – 113;
Сумська область – 111;
Тернопільська область – 121;
Харківська область – 193;
Херсонська область – 41;
Хмельницька область – 218;
Черкаська область – 166;
Чернівецька область – 102;
Чернігівська область – 150.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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