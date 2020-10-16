В Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 8070 (+129)
Волинська обл — 10515 (+195)
Дніпропетровська обл — 10257 (+423)
Донецька обл — 6658 (+167)
Житомирська обл — 9286 (+156)
Закарпатська обл — 11461 (+156)
Запорізька обл — 6162 (+150)
Івано-Франківська обл — 16163 (+208)
Кіровоградська обл — 1468 (+28)
м. Київ — 29412 (+455)
Київська обл — 12207 (+229)
Львівська обл — 24171 (+365)
Луганська обл — 2229 (+104)
Миколаївська обл — 5336 (+129)
Одеська обл — 18013 (+502)
Полтавська обл — 5469 (+243)
Рівненська обл — 15398 (+212)
Сумська обл — 8252 (+269)
Тернопільська обл — 16916 (+216)
Харківська обл — 27457 (+544)
Херсонська обл — 2264 (+69)
Хмельницька обл — 10098 (+414)
Чернівецька обл — 17203 (+199)
Черкаська обл — 6387 (+230)
Чернігівська обл — 6379 (+200)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 жовтня до Центру надійшло 6 603 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 356 714 повідомлень про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
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