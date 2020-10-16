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В Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових

16 жовтня (станом на 9:00) в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 5 992 нових випадки. Загалом проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 269 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 8070 (+129)

Волинська обл — 10515 (+195)

Дніпропетровська обл — 10257 (+423)

Донецька обл — 6658 (+167)

Житомирська обл — 9286 (+156)

Закарпатська обл — 11461 (+156)

Запорізька обл — 6162 (+150)

Івано-Франківська обл — 16163 (+208)

Кіровоградська обл — 1468 (+28)

м. Київ — 29412 (+455)

Київська обл — 12207 (+229)

Львівська обл — 24171 (+365)

Луганська обл — 2229 (+104)

Миколаївська обл — 5336 (+129)

Одеська обл — 18013 (+502)

Полтавська обл — 5469 (+243)

Рівненська обл — 15398 (+212)

Сумська обл — 8252 (+269)

Тернопільська обл — 16916 (+216)

Харківська обл — 27457 (+544)

Херсонська обл — 2264 (+69)

Хмельницька обл — 10098 (+414)

Чернівецька обл — 17203 (+199)

Черкаська обл — 6387 (+230)

Чернігівська обл — 6379 (+200)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 жовтня до Центру надійшло 6 603 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 356 714 повідомлень про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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16 10 2020 12:33
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