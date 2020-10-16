В Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових

16 жовтня (станом на 9:00) в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 5 992 нових випадки. Загалом проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 269 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 8070 (+129) Волинська обл — 10515 (+195) Дніпропетровська обл — 10257 (+423) Донецька обл — 6658 (+167) Житомирська обл — 9286 (+156) Закарпатська обл — 11461 (+156) Запорізька обл — 6162 (+150) Івано-Франківська обл — 16163 (+208) Кіровоградська обл — 1468 (+28) м. Київ — 29412 (+455) Київська обл — 12207 (+229) Львівська обл — 24171 (+365) Луганська обл — 2229 (+104) Миколаївська обл — 5336 (+129) Одеська обл — 18013 (+502) Полтавська обл — 5469 (+243) Рівненська обл — 15398 (+212) Сумська обл — 8252 (+269) Тернопільська обл — 16916 (+216) Харківська обл — 27457 (+544) Херсонська обл — 2264 (+69) Хмельницька обл — 10098 (+414) Чернівецька обл — 17203 (+199) Черкаська обл — 6387 (+230) Чернігівська обл — 6379 (+200) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 жовтня до Центру надійшло 6 603 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 356 714 повідомлень про підозру на COVID-19. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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