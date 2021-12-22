В Україні зафіксовано 6 363 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1403;
Вінницька область – 251;
Волинська область – 376;
Дніпропетровська область – 170;
Донецька область – 362;
Житомирська область – 120;
Закарпатська область – 182;
Запорізька область – 392;
Івано-Франківська область – 158;
Київська область – 354;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 77;
Львівська область – 166;
Миколаївська область – 219;
Одеська область – 154;
Полтавська область – 349;
Рівненська область – 244;
Сумська область – 157;
Тернопільська область – 130;
Харківська область – 213;
Херсонська область – 121;
Хмельницька область – 183;
Черкаська область – 309;
Чернівецька область – 87;
Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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