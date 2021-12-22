Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 6 363 нові випадки коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 623 079 осіб, одужало - 3 376 899 осіб, летальних випадків - 93 909
Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 403), а також у Запорізькій (392), Волинській (376) та Донецькій (362) областях.
В Україні зафіксовано 6 363 нові випадки коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 376;

Дніпропетровська область – 170;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 120;

Закарпатська область – 182;

Запорізька область – 392;

Івано-Франківська область – 158;

Київська область – 354;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 77;

Львівська область – 166;

Миколаївська область – 219;

Одеська область – 154;

Полтавська область – 349;

Рівненська область – 244;

Сумська область – 157;

Тернопільська область – 130;

Харківська область – 213;

Херсонська область – 121;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 309;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2021 09:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.