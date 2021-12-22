В Україні зафіксовано 6 363 нові випадки коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 623 079 осіб, одужало - 3 376 899 осіб, летальних випадків - 93 909

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 403), а також у Запорізькій (392), Волинській (376) та Донецькій (362) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1403; Вінницька область – 251; Волинська область – 376; Дніпропетровська область – 170; Донецька область – 362; Житомирська область – 120; Закарпатська область – 182; Запорізька область – 392; Івано-Франківська область – 158; Київська область – 354; Кіровоградська область – 95; Луганська область – 77; Львівська область – 166; Миколаївська область – 219; Одеська область – 154; Полтавська область – 349; Рівненська область – 244; Сумська область – 157; Тернопільська область – 130; Харківська область – 213; Херсонська область – 121; Хмельницька область – 183; Черкаська область – 309; Чернівецька область – 87; Чернігівська область – 91. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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