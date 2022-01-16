В Україні зафіксовано 6 379 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 754 458 осіб, одужало - 3 553 642 особи, летальних випадків - 98 283

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (914) та Львівській (625) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 403; Вінницька область – 251; Волинська область – 89; Дніпропетровська область – 174; Донецька область – 142; Житомирська область – 240; Закарпатська область – 166; Запорізька область – 10; Івано-Франківська область – 914; Київська область – 198; Кіровоградська область – 88; Луганська область – 21; Львівська область – 625; Миколаївська область – 112; Одеська область – 195; Полтавська область – 121; Рівненська область – 160; Сумська область – 455; Тернопільська область – 397; Харківська область – 612; Херсонська область – 71; Хмельницька область – 312; Черкаська область – 117; Чернівецька область – 387; Чернігівська область – 119. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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