Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 6 379 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 754 458 осіб, одужало - 3 553 642 особи, летальних випадків - 98 283
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (914) та Львівській (625) областях.
В Україні зафіксовано 6 379 нових випадків коронавірусу Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 89;

Дніпропетровська область – 174;

Донецька область – 142;

Житомирська область – 240;

Закарпатська область – 166;

Запорізька область – 10;

Івано-Франківська область – 914;

Київська область – 198;

Кіровоградська область – 88;

Луганська область – 21;

Львівська область – 625;

Миколаївська область – 112;

Одеська область – 195;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 160;

Сумська область – 455;

Тернопільська область – 397;

Харківська область – 612;

Херсонська область – 71;

Хмельницька область – 312;

Черкаська область – 117;

Чернівецька область – 387;

Чернігівська область – 119.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2022 10:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.