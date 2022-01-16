В Україні зафіксовано 6 379 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 403;
Вінницька область – 251;
Волинська область – 89;
Дніпропетровська область – 174;
Донецька область – 142;
Житомирська область – 240;
Закарпатська область – 166;
Запорізька область – 10;
Івано-Франківська область – 914;
Київська область – 198;
Кіровоградська область – 88;
Луганська область – 21;
Львівська область – 625;
Миколаївська область – 112;
Одеська область – 195;
Полтавська область – 121;
Рівненська область – 160;
Сумська область – 455;
Тернопільська область – 397;
Харківська область – 612;
Херсонська область – 71;
Хмельницька область – 312;
Черкаська область – 117;
Чернівецька область – 387;
Чернігівська область – 119.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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