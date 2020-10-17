В Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нови

17 жовтня (станом на 9:00) в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 410 нових випадків. Загалом проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 194 пацієнти.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 8233 (+163) Волинська обл — 10682 (+167) Дніпропетровська обл — 10721 (+464) Донецька обл — 6776 (+118) Житомирська обл — 9539 (+253) Закарпатська обл — 11626 (+165) Запорізька обл — 6259 (+97) Івано-Франківська обл — 16377 (+214) Кіровоградська обл — 1512 (+44) м. Київ — 30010 (+598) Київська обл — 12439 (+232) Львівська обл — 24539 (+368) Луганська обл — 2334 (+105) Миколаївська обл — 5567 (+231) Одеська обл — 18519 (+506) Полтавська обл — 5738 (+269) Рівненська обл — 15646 (+248) Сумська обл — 8524 (+272) Тернопільська обл — 17160 (+244) Харківська обл — 27929 (+472) Херсонська обл — 2380 (+116) Хмельницька обл — 10480 (+382) Чернівецька обл — 17450 (+247)Ф Черкаська обл — 6619 (+232) Чернігівська обл — 6582 (+203) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

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