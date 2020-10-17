В Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нови
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 8233 (+163)
Волинська обл — 10682 (+167)
Дніпропетровська обл — 10721 (+464)
Донецька обл — 6776 (+118)
Житомирська обл — 9539 (+253)
Закарпатська обл — 11626 (+165)
Запорізька обл — 6259 (+97)
Івано-Франківська обл — 16377 (+214)
Кіровоградська обл — 1512 (+44)
м. Київ — 30010 (+598)
Київська обл — 12439 (+232)
Львівська обл — 24539 (+368)
Луганська обл — 2334 (+105)
Миколаївська обл — 5567 (+231)
Одеська обл — 18519 (+506)
Полтавська обл — 5738 (+269)
Рівненська обл — 15646 (+248)
Сумська обл — 8524 (+272)
Тернопільська обл — 17160 (+244)
Харківська обл — 27929 (+472)
Херсонська обл — 2380 (+116)
Хмельницька обл — 10480 (+382)
Чернівецька обл — 17450 (+247)Ф
Черкаська обл — 6619 (+232)
Чернігівська обл — 6582 (+203)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"
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