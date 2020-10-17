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В Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нови

17 жовтня (станом на 9:00) в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 410 нових випадків. Загалом проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 194 пацієнти.
В Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нови Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 8233 (+163)

Волинська обл — 10682 (+167)

Дніпропетровська обл — 10721 (+464)

Донецька обл — 6776 (+118)

Житомирська обл — 9539 (+253)

Закарпатська обл — 11626 (+165)

Запорізька обл — 6259 (+97)

Івано-Франківська обл — 16377 (+214)

Кіровоградська обл — 1512 (+44)

м. Київ — 30010 (+598)

Київська обл — 12439 (+232)

Львівська обл — 24539 (+368)

Луганська обл — 2334 (+105)

Миколаївська обл — 5567 (+231)

Одеська обл — 18519 (+506)

Полтавська обл — 5738 (+269)

Рівненська обл — 15646 (+248)

Сумська обл — 8524 (+272)

Тернопільська обл — 17160 (+244)

Харківська обл — 27929 (+472)

Херсонська обл — 2380 (+116)

Хмельницька обл — 10480 (+382)

Чернівецька обл — 17450 (+247)Ф

Черкаська обл — 6619 (+232)

Чернігівська обл — 6582 (+203)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

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17 10 2020 13:02
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