В Україні зафіксовано 6 647 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 637 038 осіб, одужало - 3 408 294 особи, летальних випадків - 94 432

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1 234), а також у Донецькій (593), Полтавській (411) та Львівській (392) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1234; Вінницька область – 228; Волинська область – 215; Дніпропетровська область – 212; Донецька область – 593; Житомирська область – 138; Закарпатська область – 211; Запорізька область – 331; Івано-Франківська область – 170; Київська область – 378; Кіровоградська область – 70; Луганська область – 57; Львівська область – 392; Миколаївська область – 204; Одеська область – 142; Полтавська область – 411; Рівненська область – 204; Сумська область – 164; Тернопільська область – 188; Харківська область – 192; Херсонська область – 44; Хмельницька область – 299; Черкаська область – 236; Чернівецька область – 123; Чернігівська область – 211. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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