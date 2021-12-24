В Україні зафіксовано 6 647 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1234;
Вінницька область – 228;
Волинська область – 215;
Дніпропетровська область – 212;
Донецька область – 593;
Житомирська область – 138;
Закарпатська область – 211;
Запорізька область – 331;
Івано-Франківська область – 170;
Київська область – 378;
Кіровоградська область – 70;
Луганська область – 57;
Львівська область – 392;
Миколаївська область – 204;
Одеська область – 142;
Полтавська область – 411;
Рівненська область – 204;
Сумська область – 164;
Тернопільська область – 188;
Харківська область – 192;
Херсонська область – 44;
Хмельницька область – 299;
Черкаська область – 236;
Чернівецька область – 123;
Чернігівська область – 211.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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