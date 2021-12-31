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В Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 667 649 осіб, одужало - 3 468 858 осіб, летальних випадків - 95 899
Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 179), Одеській (595), Львівській (487) та Полтавській (486) областях.
В Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1179;

Вінницька область – 266;

Волинська область – 104;

Дніпропетровська область – 187;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 205;

Закарпатська область – 176;

Запорізька область – 225;

Івано-Франківська область – 303;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 53;

Луганська область – 55;

Львівська область – 487;

Миколаївська область – 167;

Одеська область – 595;

Полтавська область – 486;

Рівненська область – 206;

Сумська область – 218;

Тернопільська область – 200;

Харківська область – 236;

Херсонська область – 55;

Хмельницька область – 261;

Черкаська область – 299;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 283.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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31 12 2021 10:04
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