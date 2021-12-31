В Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1179;
Вінницька область – 266;
Волинська область – 104;
Дніпропетровська область – 187;
Донецька область – 362;
Житомирська область – 205;
Закарпатська область – 176;
Запорізька область – 225;
Івано-Франківська область – 303;
Київська область – 266;
Кіровоградська область – 53;
Луганська область – 55;
Львівська область – 487;
Миколаївська область – 167;
Одеська область – 595;
Полтавська область – 486;
Рівненська область – 206;
Сумська область – 218;
Тернопільська область – 200;
Харківська область – 236;
Херсонська область – 55;
Хмельницька область – 261;
Черкаська область – 299;
Чернівецька область – 155;
Чернігівська область – 283.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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