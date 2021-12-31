В Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 667 649 осіб, одужало - 3 468 858 осіб, летальних випадків - 95 899

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 179), Одеській (595), Львівській (487) та Полтавській (486) областях.

Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1179; Вінницька область – 266; Волинська область – 104; Дніпропетровська область – 187; Донецька область – 362; Житомирська область – 205; Закарпатська область – 176; Запорізька область – 225; Івано-Франківська область – 303; Київська область – 266; Кіровоградська область – 53; Луганська область – 55; Львівська область – 487; Миколаївська область – 167; Одеська область – 595; Полтавська область – 486; Рівненська область – 206; Сумська область – 218; Тернопільська область – 200; Харківська область – 236; Херсонська область – 55; Хмельницька область – 261; Черкаська область – 299; Чернівецька область – 155; Чернігівська область – 283. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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