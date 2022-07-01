В Україні зафіксовано 7 177 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 904;
Вінницька область – 323;
Волинська область – 76;
Дніпропетровська область – 276;
Донецька область – 218;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 154;
Запорізька область – 159;
Івано-Франківська область – 505;
Київська область – 272;
Кіровоградська область – 54;
Луганська область – 87;
Львівська область – 494;
Миколаївська область – 163;
Одеська область – 228;
Полтавська область – 270;
Рівненська область – 163;
Сумська область – 379;
Тернопільська область – 366;
Харківська область – 652;
Херсонська область – 120;
Хмельницька область – 300;
Черкаська область – 241;
Чернівецька область – 133;
Чернігівська область – 316.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіціний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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