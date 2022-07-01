В Україні зафіксовано 7 177 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 696 468 осіб, одужало - 3 506 509 осіб, летальних випадків - 97 088

Найбільше нових випадків виявили у Києві (904), Харківській (652) та Івано-Франківській (505) областях.

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 904; Вінницька область – 323; Волинська область – 76; Дніпропетровська область – 276; Донецька область – 218; Житомирська область – 324; Закарпатська область – 154; Запорізька область – 159; Івано-Франківська область – 505; Київська область – 272; Кіровоградська область – 54; Луганська область – 87; Львівська область – 494; Миколаївська область – 163; Одеська область – 228; Полтавська область – 270; Рівненська область – 163; Сумська область – 379; Тернопільська область – 366; Харківська область – 652; Херсонська область – 120; Хмельницька область – 300; Черкаська область – 241; Чернівецька область – 133; Чернігівська область – 316. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіціний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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