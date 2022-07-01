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В Україні зафіксовано 7 177 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 696 468 осіб, одужало - 3 506 509 осіб, летальних випадків - 97 088
Найбільше нових випадків виявили у Києві (904), Харківській (652) та Івано-Франківській (505) областях.
В Україні зафіксовано 7 177 нових випадків коронавірусу Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 904;

Вінницька область – 323;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 276;

Донецька область – 218;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 154;

Запорізька область – 159;

Івано-Франківська область – 505;

Київська область – 272;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 87;

Львівська область – 494;

Миколаївська область – 163;

Одеська область – 228;

Полтавська область – 270;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 379;

Тернопільська область – 366;

Харківська область – 652;

Херсонська область – 120;

Хмельницька область – 300;

Черкаська область – 241;

Чернівецька область – 133;

Чернігівська область – 316.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіціний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

 
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07 01 2022 10:45
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