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В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 630 391 особа, одужало - 3 393 420 осіб, летальних випадків - 94 184
Найбільше нових випадків виявили в Києві (1 211), а також у Донецькій (531), Полтавській (495) та Львівській (417) областях.
В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків коронавірусу Фото: рбк-україна

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 221;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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23 12 2021 09:20
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