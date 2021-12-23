В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1211;
Вінницька область – 201;
Волинська область – 221;
Дніпропетровська область – 231;
Донецька область – 531;
Житомирська область – 243;
Закарпатська область – 279;
Запорізька область – 303;
Івано-Франківська область – 298;
Київська область – 355;
Кіровоградська область – 73;
Луганська область – 59;
Львівська область – 417;
Миколаївська область – 198;
Одеська область – 174;
Полтавська область – 495;
Рівненська область – 208;
Сумська область – 228;
Тернопільська область – 246;
Харківська область – 259;
Херсонська область – 77;
Хмельницька область – 387;
Черкаська область – 223;
Чернівецька область – 117;
Чернігівська область – 278.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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