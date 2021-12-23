В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 630 391 особа, одужало - 3 393 420 осіб, летальних випадків - 94 184

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1 211), а також у Донецькій (531), Полтавській (495) та Львівській (417) областях.

Фото: рбк-україна

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1211; Вінницька область – 201; Волинська область – 221; Дніпропетровська область – 231; Донецька область – 531; Житомирська область – 243; Закарпатська область – 279; Запорізька область – 303; Івано-Франківська область – 298; Київська область – 355; Кіровоградська область – 73; Луганська область – 59; Львівська область – 417; Миколаївська область – 198; Одеська область – 174; Полтавська область – 495; Рівненська область – 208; Сумська область – 228; Тернопільська область – 246; Харківська область – 259; Херсонська область – 77; Хмельницька область – 387; Черкаська область – 223; Чернівецька область – 117; Чернігівська область – 278. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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