НОВИНИ30 жовтня (станом на 9:00) в Україні 378 729 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 041 летальний, 155 026 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 8 312 нових випадків. Загалом проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 394 пацієнти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зафіксовано 8 312 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд
Фото: Центр громадського здоров'я
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 10115 (+216)
Волинська обл — 13326 (+237)
Дніпропетровська обл — 14655 (+354)
Донецька обл — 9643 (+466)
Житомирська обл — 13866 (+348)
Закарпатська обл — 14158 (+316)
Запорізька обл — 9567 (+356)
Івано-Франківська обл — 19981 (+385)
Кіровоградська обл — 2398 (+90)
м. Київ — 36768 (+741)
Київська обл — 16119 (+339)
Львівська обл — 29314 (+425)
Луганська обл — 3575 (+93)
Миколаївська обл — 7574 (+124)
Одеська обл — 24116 (+493)
Полтавська обл — 9220 (+290)
Рівненська обл — 18857 (+339)
Сумська обл — 11508 (+270)
Тернопільська обл — 20411 (+300)
Харківська обл — 35675 (+659)
Херсонська обл — 3800 (+184)
Хмельницька обл — 15227 (+521)
Чернівецька обл — 21273 (+367)
Черкаська обл — 8952 (+217)
Чернігівська обл — 8631 (+182)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 жовтня до Центру надійшло 9 102 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 452 786 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані з офіційного телеграм-канала "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 10 2020 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles