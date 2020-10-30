В Україні зафіксовано 8 312 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд

30 жовтня (станом на 9:00) в Україні 378 729 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 041 летальний, 155 026 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 8 312 нових випадків. Загалом проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 394 пацієнти.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 10115 (+216) Волинська обл — 13326 (+237) Дніпропетровська обл — 14655 (+354) Донецька обл — 9643 (+466) Житомирська обл — 13866 (+348) Закарпатська обл — 14158 (+316) Запорізька обл — 9567 (+356) Івано-Франківська обл — 19981 (+385) Кіровоградська обл — 2398 (+90) м. Київ — 36768 (+741) Київська обл — 16119 (+339) Львівська обл — 29314 (+425) Луганська обл — 3575 (+93) Миколаївська обл — 7574 (+124) Одеська обл — 24116 (+493) Полтавська обл — 9220 (+290) Рівненська обл — 18857 (+339) Сумська обл — 11508 (+270) Тернопільська обл — 20411 (+300) Харківська обл — 35675 (+659) Херсонська обл — 3800 (+184) Хмельницька обл — 15227 (+521) Чернівецька обл — 21273 (+367) Черкаська обл — 8952 (+217) Чернігівська обл — 8631 (+182) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 жовтня до Центру надійшло 9 102 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 452 786 повідомлень про підозру на COVID-19. Дані з офіційного телеграм-канала "Коронавірус_інфо"

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