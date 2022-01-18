В Україні зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 768 088 осіб, одужало - 3 561 923 особи, летальних випадків - 98 549

Найбільше нових випадків виявили в Києві (972), у Львівській (870) та Харківській (678) областях.

Фото: з вільного доступу

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 972; Вінницька область – 372; Волинська область – 142; Дніпропетровська область – 286; Донецька область – 365; Житомирська область – 58; Закарпатська область – 230; Запорізька область – 188; Івано-Франківська область – 640; Київська область – 345; Кіровоградська область – 61; Луганська область – 207; Львівська область – 870; Миколаївська область – 148; Одеська область – 350; Полтавська область – 473; Рівненська область – 370; Сумська область – 384; Тернопільська область – 282; Харківська область – 678; Херсонська область – 58; Хмельницька область – 239; Черкаська область – 214; Чернівецька область – 475; Чернігівська область – 151. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію