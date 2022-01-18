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В Україні зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 768 088 осіб, одужало - 3 561 923 особи, летальних випадків - 98 549
Найбільше нових випадків виявили в Києві (972), у Львівській (870) та Харківській (678) областях.
В Україні зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 972;

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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18 01 2022 12:33
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