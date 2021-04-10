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В Україні зафіксували ще майже 5 тисяч випадків коронавірусу. Найбільше - на Харківщині

За останню добу госпіталізували з коронавірусом 2 092 людини, 114 людей померли, а одужали 1 116
За добу 3 жовтня в Україні зафіксували 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19. Понад сто людей померли від ускладнень хвороби.
В Україні зафіксували ще майже 5 тисяч випадків коронавірусу. Найбільше - на Харківщині Людина в противірусному захисті

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, пише "Громадське".

Так, за останню добу госпіталізували з коронавірусом 2 092 людини, 114 людей померли, а одужали 1 116.

Протягом 3 жовтня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

Лабораторії зробили понад 30 тисяч тестів на коронавірус: методом ПЛР - 16 214, методом ІФА - 2 525. Також зробили 11 848 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели вже понад 12,9 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 2 460 010 випадків COVID-19. З них – 56 889 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 264 523 громадян одужали.

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04 10 2021 12:39
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