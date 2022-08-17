В Україні запрацювала лінія безоплатної психологічної допомоги для тих хто постраждав від війни

На лінії працюють фахові психологи, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями

Кожен, хто постраждав від війни, може звернутися на телефонну лінію безоплатної психологічної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що проєкт реалізовано з ініціативи Національної психологічної асоціації та за підтримки ЕС і ПРООН.

"На лінії працюють фахові психологи, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Вони мають відповідний досвід роботи та дотримуються етичних стандартів. Усі звернення конфіденційні. У разі необхідності спеціалісти лінії скеровуватимуть звернення до фахових спеціалістів суміжних спеціальностей",- повідомляється на сайті міністерства.

Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).

Також лінія приймає дзвінки громадян України, які перебувають в інших державах, а саме у:

Чехії +420 800 012 058,

Польщі +48 800 088 141,

Франції +33 805 080 466,

Португалії +351 800 780 756,

Швеції +46 20 160 46 46,

Ірландії +353 1800 817 519,

Італії +39 800 939 092.

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери також безкоштовні. Кількість держав, підключених до мережі психологічної допомоги, розширюватиметься.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті Національної психологічної асоціації.

Лінія працюватиме у двох форматах - через аудіо- та відеозв’язок. А для отримання відеосеансу особам, які звернулися по допомогу, необхідно буде просто сказати про це оператору.