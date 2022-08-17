CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКожен, хто постраждав від війни, може звернутися на телефонну лінію безоплатної психологічної допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запрацювала лінія безоплатної психологічної допомоги для тих хто постраждав від війни
На лінії працюють фахові психологи, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями
Фото: Google
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що проєкт реалізовано з ініціативи Національної психологічної асоціації та за підтримки ЕС і ПРООН.
"На лінії працюють фахові психологи, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Вони мають відповідний досвід роботи та дотримуються етичних стандартів. Усі звернення конфіденційні. У разі необхідності спеціалісти лінії скеровуватимуть звернення до фахових спеціалістів суміжних спеціальностей",- повідомляється на сайті міністерства.
Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).
Також лінія приймає дзвінки громадян України, які перебувають в інших державах, а саме у:
Чехії +420 800 012 058,
Польщі +48 800 088 141,
Франції +33 805 080 466,
Португалії +351 800 780 756,
Швеції +46 20 160 46 46,
Ірландії +353 1800 817 519,
Італії +39 800 939 092.
Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери також безкоштовні. Кількість держав, підключених до мережі психологічної допомоги, розширюватиметься.
Додаткову інформацію можна знайти на сайті Національної психологічної асоціації.
Лінія працюватиме у двох форматах - через аудіо- та відеозв’язок. А для отримання відеосеансу особам, які звернулися по допомогу, необхідно буде просто сказати про це оператору.
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