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В Україні запустять спеціальний портал з інформацією про всі кредитні програми для малого бізнесу

"Є дуже багато програм для малого та середнього бізнесу. Ці програми є різні, у різних банках. Більше того, є багато пільгових програм, які надають міжнародні фінансові організації, але є дуже низький рівень обізнаності самого бізнесу про різні програми"
Національний банк України працює над створенням та запуском спеціального інтернет-порталу, на якому представники малого та середнього бізнесу зможуть знайти інформацію про всі кредитні програми, які надають українські банки та міжнародні фінансові організації.
В Україні запустять спеціальний портал з інформацією про всі кредитні програми для малого бізнесу Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Про це повідомила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова під час брифінгу з питань стрес-тестування українських банків, повідомляє "Громадське".

"Є дуже багато програм для малого та середнього бізнесу. Ці програми є різні, у різних банках. Більше того, є багато пільгових програм, які надають міжнародні фінансові організації, але є дуже низький рівень обізнаності самого бізнесу про різні програми. Важко ходити по всіх сайтах, збирати цю інформацію. Тому ми плануємо зробити єдиний портал з усіма чинними програмами кредитування малого та середнього бізнесу", - повідомила Рожкова.

Вона зазначила, що по запровадженню цього порталу там очікують на пожвавлення кредитування банками малих та середніх підприємств.

8 жовтня стало відомо, що ЄБРР та ЄС виділили 70 мільйонів євро пільгових кредитів для малого та середнього бізнесу, які видаватимуть через 3 приватні банки.

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08 11 2019 15:15
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