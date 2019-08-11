В Україні запустять спеціальний портал з інформацією про всі кредитні програми для малого бізнесу

"Є дуже багато програм для малого та середнього бізнесу. Ці програми є різні, у різних банках. Більше того, є багато пільгових програм, які надають міжнародні фінансові організації, але є дуже низький рівень обізнаності самого бізнесу про різні програми"

Національний банк України працює над створенням та запуском спеціального інтернет-порталу, на якому представники малого та середнього бізнесу зможуть знайти інформацію про всі кредитні програми, які надають українські банки та міжнародні фінансові організації.

Про це повідомила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова під час брифінгу з питань стрес-тестування українських банків, повідомляє "Громадське".

"Є дуже багато програм для малого та середнього бізнесу. Ці програми є різні, у різних банках. Більше того, є багато пільгових програм, які надають міжнародні фінансові організації, але є дуже низький рівень обізнаності самого бізнесу про різні програми. Важко ходити по всіх сайтах, збирати цю інформацію. Тому ми плануємо зробити єдиний портал з усіма чинними програмами кредитування малого та середнього бізнесу", - повідомила Рожкова.

Вона зазначила, що по запровадженню цього порталу там очікують на пожвавлення кредитування банками малих та середніх підприємств.

8 жовтня стало відомо, що ЄБРР та ЄС виділили 70 мільйонів євро пільгових кредитів для малого та середнього бізнесу, які видаватимуть через 3 приватні банки.