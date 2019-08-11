В Україні запустять спеціальний портал з інформацією про всі кредитні програми для малого бізнесу
Про це повідомила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова під час брифінгу з питань стрес-тестування українських банків, повідомляє "Громадське".
"Є дуже багато програм для малого та середнього бізнесу. Ці програми є різні, у різних банках. Більше того, є багато пільгових програм, які надають міжнародні фінансові організації, але є дуже низький рівень обізнаності самого бізнесу про різні програми. Важко ходити по всіх сайтах, збирати цю інформацію. Тому ми плануємо зробити єдиний портал з усіма чинними програмами кредитування малого та середнього бізнесу", - повідомила Рожкова.
Вона зазначила, що по запровадженню цього порталу там очікують на пожвавлення кредитування банками малих та середніх підприємств.
8 жовтня стало відомо, що ЄБРР та ЄС виділили 70 мільйонів євро пільгових кредитів для малого та середнього бізнесу, які видаватимуть через 3 приватні банки.
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