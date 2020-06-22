В Україні запустили інтерактивну картку з правилами виїзду за кордон під час пандемії

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначає "Громадське".

Карта має два розділи: правила транзитного проїзду та правила в'їзду за кордон для громадян України. На карті різними кольорами показано, чи є обмеження для українців на перетин кордонів.

Правила в'їзду за кордон для українців. Помаранчевий - в'їзд заборонений, жовтий - дозволений з посвідками, зелений - дозволений всім

Правила транзитного перетину. Рожевий колір - транзит заборонений, жовтий - можливий за певних умов, зелений - дозволений без обмежень

Натиснувши на потрібну карту, з'являється пояснення обмежень чи дозволів для українців, а також останнє оновлення інформації.

Дані на мапі регулярно оновлюватимуть посольства України в різних країнах. З картою можна ознайомитись тут.

"Запущена у тестовому режимі. Передбачається, що зараз багато людей будуть (заходити - ред.). Якщо будуть провисання, поставтеся з розумінням", - закликав міністр.

Кулеба також запевнив, що карту підтримуватимуть до тих пір, поки у світі залишатимуться обмеження, пов'язані з пандемією.

Крім того, міністр порекомендував українцям, які планують виїжджати за кордон, зареєструватися у системі "Друг".

Цей проєкт наразі використовують для попередження, за потреби - розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном: природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів.

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