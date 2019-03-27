В Україні запустили сайт, де можна слідкувати за витратами на ремонт доріг
"Портал дозволить ефективно контролювати використання коштів на ремонт доріг, тендерну документацію та гроші, виділені на безпеку руху. Тобто, відкриє інформацію щодо обсягу та фактичних позицій освоєння грошей, які щодня сплачує кожен автомобіліст", - повідомляє прес-служба відомства.
Користувачі зможуть дізнатися, про ремонт доріг у розрізі областей та доріг державного і місцевого значення; про кошти, витрачені на безпеку руху; про тендери, які було оголошено та проведено в областях, та про те, скільки грошей фактично витрачено замовниками.
Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє зміни до норми щодо складу асфальтобетонної суміші, яка, за розрахунками відомства, здатна підвищити строк служби доріг на 20%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата