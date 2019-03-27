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В Україні запустили сайт, де можна слідкувати за витратами на ремонт доріг

Відтепер кожен зможе відслідкувати витрати на ремонт доріг онлайн
Офіс ефективного регулювання запустив Портал моніторингу фінансування будівництва та ремонту доріг.
В Україні запустили сайт, де можна слідкувати за витратами на ремонт доріг Фото: unian.ua

"Портал дозволить ефективно контролювати використання коштів на ремонт доріг, тендерну документацію та гроші, виділені на безпеку руху. Тобто, відкриє інформацію щодо обсягу та фактичних позицій освоєння грошей, які щодня сплачує кожен автомобіліст", - повідомляє прес-служба відомства.

Користувачі зможуть дізнатися, про ремонт доріг у розрізі областей та доріг державного і місцевого значення; про кошти, витрачені на безпеку руху; про тендери, які було оголошено та проведено в областях, та про те, скільки грошей фактично витрачено  замовниками.

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє зміни до норми щодо складу асфальтобетонної суміші, яка, за розрахунками відомства, здатна підвищити строк служби доріг на 20%.

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27 03 2019 09:44
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