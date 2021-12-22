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В Україні зареєстрували літак з рекордною місткістю

Чартерна авіакомпанія Azur Air Ukraine зареєструвала далекомагістральний літак Boeing 777-300ER місткістю 531 крісло, що є рекордним показником для авіації України.
В Україні зареєстрували літак з рекордною місткістю Фото: Ukrinform

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням avianews.com.

За даними державного реєстру, повітряне судно випущене у 2007 році. Цей літак з 2007 по 2019 роки літав у Emirates, а потім експлуатувався у російській авіакомпанії Azur Air.

Останній політ літака з такою реєстрацією виконувався 25 листопада з Москви до Анталії. До цього повітряне судно літало за туристичними напрямками з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська, Ростова-на-Дону.

У листопаді Azur Air Ukraine повідомила, що Boeing 777 матиме компонування бізнес та економічного класу на 531 місце.

Це одна з найбільш щільних компоновок на ринку, що позначиться на зручності під час тривалих перельотів. Наприклад, Emirates ставить у свої Boeing 777-300ER від 364 до 442 крісел.

Azur Air Ukraine анонсувала, що возитиме на Boeing 777-300ER туристів на курорти Карибського басейну – на Домінікану та мексиканський Канкун. Чартерна програма може розпочатися вже найближчими тижнями.

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22 12 2021 12:51
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