В Україні зареєстрували літак з рекордною місткістю
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням avianews.com.
За даними державного реєстру, повітряне судно випущене у 2007 році. Цей літак з 2007 по 2019 роки літав у Emirates, а потім експлуатувався у російській авіакомпанії Azur Air.
Останній політ літака з такою реєстрацією виконувався 25 листопада з Москви до Анталії. До цього повітряне судно літало за туристичними напрямками з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська, Ростова-на-Дону.
У листопаді Azur Air Ukraine повідомила, що Boeing 777 матиме компонування бізнес та економічного класу на 531 місце.
Це одна з найбільш щільних компоновок на ринку, що позначиться на зручності під час тривалих перельотів. Наприклад, Emirates ставить у свої Boeing 777-300ER від 364 до 442 крісел.
Azur Air Ukraine анонсувала, що возитиме на Boeing 777-300ER туристів на курорти Карибського басейну – на Домінікану та мексиканський Канкун. Чартерна програма може розпочатися вже найближчими тижнями.
Нагадаємо, що SkyUp почала продавати квитки на нові рейси до Європи з Харкова, Львова та Запоріжжя
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На аукціоні продали перше у світі SMS-повідомлення за €107 тисяч
- ФОТО У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу
- ВІДЕО У Росії горить військова частина