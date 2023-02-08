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В Україні затримали "чорного археолога", який продавав знайдені унікальні скарби ІІІ століття

08 лютого 2023, 16:37
В Україні затримали
Фото: vesti.ru
Так, відомо, що археолог відкопав старожитності у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області.

Як відзначають спеціалісти Національного музею України, йдеться про знахідку ІІІ століття. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. 

"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - додає пресслужба.

Після цього  так званий "археолог" виставив знахідку на продаж в інтернет-аукціоні.

Даний скарб має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. У зв'язку з чим привласнення знахідки є незаконним вчинком.

"Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", - йдеться у повідомлені  пресслужби відомства.

Також, під час обшуків за місцем проживання "археолога" були вилучені скарби III століття:

- пояси готів;

- 787 монет;

- наконечники від стріл;

- фрагменти стародавніх прикрас на 450 предметів.

 

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