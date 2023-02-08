В Україні затримали "чорного археолога", який продавав знайдені унікальні скарби ІІІ століття
Як відзначають спеціалісти Національного музею України, йдеться про знахідку ІІІ століття. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - додає пресслужба.
Після цього так званий "археолог" виставив знахідку на продаж в інтернет-аукціоні.
"Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", - йдеться у повідомлені пресслужби відомства.
Також, під час обшуків за місцем проживання "археолога" були вилучені скарби III століття:
- пояси готів;
- 787 монет;
- наконечники від стріл;
- фрагменти стародавніх прикрас на 450 предметів.