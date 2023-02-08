В Україні затримали "чорного археолога", який продавав знайдені унікальні скарби ІІІ століття

Так, відомо, що археолог відкопав старожитності у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області.

Як відзначають спеціалісти Національного музею України, йдеться про знахідку ІІІ століття. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - додає пресслужба.

Після цього так званий "археолог" виставив знахідку на продаж в інтернет-аукціоні.

Даний скарб має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. У зв'язку з чим привласнення знахідки є незаконним вчинком.