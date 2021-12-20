В Україні затвердили ціни на пластикові пакети – мінімум 2 гривні

Збільшення виробництва й використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це — так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду

У понеділок, 20 грудня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Визначена така вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів:

2,00 грн — пакети без ручок і бокових складок;

2,50 грн — без ручок (з боковими складками), з ручками (без бокових складок);

3,00 грн — з ручками й боковими складками.

Як наголошують у МОЗ, встановлення урядом мінімальних роздрібних цін на пакети з пластику сприятиме поступовому зменшенню обсягу їхнього використання, покращенню стану екологічної безпеки та в довгій перспективі — матиме позитивний вплив на здоров’я українців.

"Збільшення виробництва й використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це — так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду", — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За експертними оцінками, щороку кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів, водночас у країнах Європейського Союзу цей показник становить у середньому 90.

Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6 відсотків, тоді як у Європі рівень утилізації сягає 70 відсотків.

Як зазначається, проєкт постанови був розроблений на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 14 червня цього року відповідно до Закону України "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Згідно з частиною 1 статті 2 закону, забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

Частинами 1-3 статті 3 закону визначено, що розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі.

Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Вимоги статті 3 не поширюються на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 10 грудня почав діяти перший етап обмежень на обіг пластикових пакетів.

Зокрема в магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.

До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме: штрафи від 1700 до 3400 грн за перше порушення та 3400-8500 грн за повторне.