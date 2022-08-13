В Україні збудують по 2 тисячі квартир в 16 регіонах для переселенців - офіс Зеленського

В Україні збудують п’ятиповерхівки протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні.

Про це поінформував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

"Домовились про конкретику, зокрема участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини. Окремо презентував план будівництва житла для переселенців. Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр", - йдеться у повідомленні Тимошенко на його сторінці в Facebook

Фото: Facebook Кирила Тимошенка

Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції, зазначив керівник Офісу Президента.

Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і Уряд, і приватні компанії, наголошується у повідомленні.

"Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі. Сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок", - додав Тимошенко.