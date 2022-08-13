НОВИНИВ Україні збудують п’ятиповерхівки протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні збудують по 2 тисячі квартир в 16 регіонах для переселенців - офіс Зеленського
Про це поінформував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.
"Домовились про конкретику, зокрема участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини. Окремо презентував план будівництва житла для переселенців. Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр", - йдеться у повідомленні Тимошенко на його сторінці в Facebook.
Фото: Facebook Кирила Тимошенка
Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції, зазначив керівник Офісу Президента.
Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і Уряд, і приватні компанії, наголошується у повідомленні.
"Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі. Сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок", - додав Тимошенко.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 08 2022 15:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- В Аргентині знайдено рештки динозавра вагою як кіт
- Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic