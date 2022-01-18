В Україні знищили VPN-сервіс, який використовували хакери у 10 країнах

Як передає Укрінформ про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейська спецоперація проводилась українськими правоохоронцями разом із колегами з Німеччини, Нідерландів, Канади, Чеської Республіки, Франції, Угорщини, Латвії, Великої Британії та США, під керівництвом Європолу та Євроюсту.

Фото: Національна поліція

"Правоохоронці зацікавилися провайдером після того, як численні розслідування підтвердили використання злочинцями вказаного VPN-сервісу для контролю бот-мереж і розповсюдження шкідливих програм. VPN-сервіс пропонував послуги на основі технології OpenVPN і 2048-бітного шифрування для маскування ip-адрес та забезпечення анонімності в Інтернеті", - ідеться у повідомленні.

Сервіс користувався популярністю серед кіберзлочинців. Зокрема на території Німеччини встановлено понад 150 фактів зараження вірусом типу ransomware, який розповсюджувався з використанням вказаного VPN-сервісу. Потерпілі сплатили хакерам близько 60 мільйонів євро викупу.

За результатами міжнародної операції було заблоковано інфраструктуру мережі, котра розміщувалася на 15 серверах у 10 країнах, зокрема і в Україні.

Правоохоронці встановлюють причетних до атак вірусами-шифрувальниками з використанням заблокованого VPN-сервісу.

Нагадаємо, що хакери атакували форум Prozorro, на роботу системи закупівель це не вплинуло