Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зробили вже понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусу, повністю вакциновані 955 тисяч людей

Протягом доби, 6 липня, вкололи ще 93 554 дози вакцин
В Україні від початку кампанії з вакцинації 24 лютого зробили понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусу.
В Україні зробили вже понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусу, повністю вакциновані 955 тисяч людей Фото: 5 канал

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, зазначає "Громадське".

Так, 6 липня першу дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізувалися (отримали другу дозу) 57 531 людина.

Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 2 136 563 людини, з них отримали першу дозу 2 136 561 людина, повністю імунізувалися - 955 607 людей. Загалом проведено 3 092 168 щеплень.

Станом на 6 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 779 932 людини.

  • Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Щеплення роблять такими препаратами: 
  • CoviShield (та сама вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії) - Україна отримала 500 тисяч доз;
  • AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї - Україна отримала 367 200 доз;
  • AstraZeneca, яку виготовляють в Італії, - Україна отримала 705 600 доз;
  • CoronaVac - Україна отримала 1,9 мільйона доз;
  • Pfizer - Україна отримала 1 131 390 доз у межах COVAX та 367 370 доз у межах прямого контракту.

Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мають робити щонайменше по 5,6 млн щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Але поки що таких темпів досягнути не вдалося.

Читайте також: Що робити, якщо пропустили щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19?

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2021 11:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.