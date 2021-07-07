В Україні зробили вже понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусу, повністю вакциновані 955 тисяч людей

В Україні від початку кампанії з вакцинації 24 лютого зробили понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, зазначає "Громадське".

Так, 6 липня першу дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізувалися (отримали другу дозу) 57 531 людина.

Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 2 136 563 людини, з них отримали першу дозу 2 136 561 людина, повністю імунізувалися - 955 607 людей. Загалом проведено 3 092 168 щеплень.

Станом на 6 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 779 932 людини.

Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Щеплення роблять такими препаратами:

CoviShield (та сама вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії) - Україна отримала 500 тисяч доз;

AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї - Україна отримала 367 200 доз;

AstraZeneca, яку виготовляють в Італії, - Україна отримала 705 600 доз;

CoronaVac - Україна отримала 1,9 мільйона доз;

Pfizer - Україна отримала 1 131 390 доз у межах COVAX та 367 370 доз у межах прямого контракту.

Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мають робити щонайменше по 5,6 млн щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Але поки що таких темпів досягнути не вдалося.

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