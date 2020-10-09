Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В українських школах вже 145 класів на самоізоляції. Загалом їх понад 200 тисяч - Степанов

Рішення про самоізоляцію школярів ухвалили під час епідрозслідування
Від початку навчального року у школах з 1 вересня в Україні на самоізоляцію вже відправили 145 класів. Загалом їх майже 200 тисяч.
В українських школах вже 145 класів на самоізоляції. Загалом їх понад 200 тисяч - Степанов Фото: ukranews.com

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Громадське". 

Він розповів, що рішення про самоізоляцію школярів ухвалили під час епідрозслідування. Рекомендації дали лікарі та епідеміологи. 

Як нині працюють школи

Учні у школах у "зеленій", "жовтій" та "помаранчевій" зонах 1 вересня повернулися за парти. Якщо серед дітей виявили коронавірус, чи є загроза його поширення, то на самоізоляцію відправляють цілий клас.

Якщо навчальний заклад розташований у регіоні, який потрапив до «червоної» зони, то діти до коли не йдуть, а навчаються онлайн.

Українські школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни, зокрема на входах до шкіл мають бути антисептики, а учням мають вимірювати температуру. Педагогам рекомендують спілкуватись з батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті. Відповідальність за дотримання правил несе керівник закладу освіти.

Нагадаємо, що станом на 9:00 10 вересня в Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2020 13:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.