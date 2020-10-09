В українських школах вже 145 класів на самоізоляції. Загалом їх понад 200 тисяч - Степанов

Рішення про самоізоляцію школярів ухвалили під час епідрозслідування

Від початку навчального року у школах з 1 вересня в Україні на самоізоляцію вже відправили 145 класів. Загалом їх майже 200 тисяч.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Громадське".

Він розповів, що рішення про самоізоляцію школярів ухвалили під час епідрозслідування. Рекомендації дали лікарі та епідеміологи.

Як нині працюють школи

Учні у школах у "зеленій", "жовтій" та "помаранчевій" зонах 1 вересня повернулися за парти. Якщо серед дітей виявили коронавірус, чи є загроза його поширення, то на самоізоляцію відправляють цілий клас.

Якщо навчальний заклад розташований у регіоні, який потрапив до «червоної» зони, то діти до коли не йдуть, а навчаються онлайн.

Українські школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни, зокрема на входах до шкіл мають бути антисептики, а учням мають вимірювати температуру. Педагогам рекомендують спілкуватись з батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті. Відповідальність за дотримання правил несе керівник закладу освіти.

Нагадаємо, що станом на 9:00 10 вересня в Україні зафіксовано 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19