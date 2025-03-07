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В Україну надійшли перші гроші від Британії, забезпечені доходами від заморожених росактивів

07 березня 2025, 14:07
В Україну надійшли перші гроші від Британії, забезпечені доходами від заморожених росактивів
Фото: Укрінформ
Їх спрямують на зміцнення української обороноздатності.
В Україну надійшли перші гроші від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр України  Денис Шмигаль. 
 
Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності”, – сказав Шмигаль.
 
Він подякував уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. 
 
Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави”, – сказав прем’єр.
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