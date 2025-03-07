В Україну надійшли перші гроші від Британії, забезпечені доходами від заморожених росактивів

Їх спрямують на зміцнення української обороноздатності.

В Україну надійшли перші гроші від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності”, – сказав Шмигаль.

Він подякував уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну.

“Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави”, – сказав прем’єр.