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В Україну не дозволили ввезти Довлатова через передмову

Книга містить передмову, у якій пропагується відомий українофоб Сергій Безруков
Держкомтелерадіо не дозволив ввезти в Україну ще 13 книг, в аргументувавши тим, що вони містять ознаки пропаганди держави-агресора.
В Україну не дозволили ввезти Довлатова через передмову Фото: з відкритих джерел

"Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Дресс Шоу", ТОВ "Етніктрейд", ТОВ "Якабу Трейд", ТОВ "Форс Україна", ТОВ "Перо" та ПП "Видавництво "Махаон-Україна" у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 13 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", -  повідомляє прес-служба комітету.

Заборонили ввезення книгу творів Сергія Довлатова видавництва "Азбука Аттикус", бо вона містить передмову, у якій пропагується відомий українофоб Сергій Безруков, який є у списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Не дозволили ввезення низки дитячих книг, серед яких підручник з англійської мови для школярів російського видавництва "Р-Плюс", розмальований прапорами збройних формувань РФ.

Крім того, серед заборонених до розповсюдження книги: Микити Непряхіна "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации" (з пропагандою комуністичної ідеології), Є. Торчинова "Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния" (пропагує державу-агресора), російського журналіста Андрія Шария "Балканы: окраины империй" (пропагує державу-агресора).

Також, в Україні з 1 січня зросли штрафи за продаж книг, які ввезені з Росії без відповідних дозволів.

 

 

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01 02 2019 14:14
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