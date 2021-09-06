В Україну прибула чергова партія вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Її закупили за держкошт

В Україну літаком доправили ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, яку закупили державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, зазначає "Громадське".

Цю партію розподілять для щеплення людей 1-3 етапів вакцинації. За кожною людиною, яку щеплять, одразу зарезервують другу дозу вакцини з тієї ж партії.

Наразі Україна вже отримала 234 тисячі доз вакцини Pfizer, закупленої державним коштом.

Крім того, ще 707 850 доз доправили в межах глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19 COVAX.

У МОЗ обіцяють, що ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Нагадаємо, що Естонія планує пожертвувати 800 тисяч доз вакцини іншим країнам, в тому числі Україні