ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україну літаком доправили ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, яку закупили державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну прибула чергова партія вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Її закупили за держкошт
Наразі Україна вже отримала 234 тисячі доз вакцини Pfizer, закупленої державним коштом
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, зазначає "Громадське".
Цю партію розподілять для щеплення людей 1-3 етапів вакцинації. За кожною людиною, яку щеплять, одразу зарезервують другу дозу вакцини з тієї ж партії.
Наразі Україна вже отримала 234 тисячі доз вакцини Pfizer, закупленої державним коштом.
Крім того, ще 707 850 доз доправили в межах глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19 COVAX.
У МОЗ обіцяють, що ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.
Нагадаємо, що Естонія планує пожертвувати 800 тисяч доз вакцини іншим країнам, в тому числі Україні
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09 06 2021 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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