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В Україну прибула перша партія ліків "Молнупіравір" проти COVID-19

Сьогодні в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme
В Україну 6 лютого прибули перших 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19.
В Україну прибула перша партія ліків "Молнупіравір" проти COVID-19 Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
 
"Сьогодні в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme", - написав він.
 
За словами міністра, роботу над контрактуванням «Молнупіравіру» Україна почала ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику.
 
Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.
 
«Молнупіравір» – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.
 
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06 02 2022 13:26
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