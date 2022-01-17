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В Україну йдуть снігопади та сильний вітер, у Карпатах зросте небезпека сходження лавин

На більшості території країни падатиме сніг
В Україні 17 січня синоптики прогнозують пориви вітру до 25-28 метрів за секунду. У Карпатах очікують велику небезпеку сходження лавин.
В Україну йдуть снігопади та сильний вітер, у Карпатах зросте небезпека сходження лавин Фото: AP

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр і ДСНС Івано-Франківщини та Закарпаття, зазначає "Громадське".

Так, уночі 17 січня в західних і північних областях, а вдень по всій Україні пориви вітру становитимуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Водночас у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях удень пориви сягатимуть 25-28 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Синоптики попереджають, що такі умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, а також до порушення та припинення руху транспорту на дорогах.

Температура повітря в Україні вночі 17 січня становитиме від -2 до +7°C. Удень від -2°C до +3°C, на крайньому півдні - +5-7°C. Вночі у північних і місцями західних областях прогнозують невеликий сніг, удень, крім південної частини, - помірний та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Погода в Україні 17 січня

Фото: Український гідрометеорологічний центр / скриншот

У Карпатах варто очікувати на сильний сніг та пориви вітру до 25-30 м/с. Температура вночі становитиме від -7°C до -12°C, вдень - від +3°C до -8°C.

У зв'язку зі снігопадами у горах очікують сильну сніголавинну небезпеку (III рівень). Крім того, там прогнозують погіршення видимості до 100-500 метрів.

Поради рятувальників

Рятувальники просять у період сильних поривів вітру не виходити на вулицю, а також не ходити біля рекламних щитів та розлогих дерев. Крім того, українцям радять утриматися від походу в гори на період підвищеної небезпеки сходження лавин.

Якщо ви все ж вирішили йти в гори, то рятувальники нагадують, що перед походом потрібно зареєструватися в них. Крім цього, слід підготуватися до походу, узявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження. 

Рятувальники просять іти в похід лише в супроводі досвідчених туристів і припинити подорож за несприятливої погоди. Не ходіть у такі походи самі, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи - 3 людини.

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17 01 2022 10:54
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