В Україну йдуть снігопади та сильний вітер, у Карпатах зросте небезпека сходження лавин
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр і ДСНС Івано-Франківщини та Закарпаття, зазначає "Громадське".
Так, уночі 17 січня в західних і північних областях, а вдень по всій Україні пориви вітру становитимуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Водночас у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях удень пориви сягатимуть 25-28 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Синоптики попереджають, що такі умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, а також до порушення та припинення руху транспорту на дорогах.
Температура повітря в Україні вночі 17 січня становитиме від -2 до +7°C. Удень від -2°C до +3°C, на крайньому півдні - +5-7°C. Вночі у північних і місцями західних областях прогнозують невеликий сніг, удень, крім південної частини, - помірний та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Погода в Україні 17 січня
Фото: Український гідрометеорологічний центр / скриншот
У Карпатах варто очікувати на сильний сніг та пориви вітру до 25-30 м/с. Температура вночі становитиме від -7°C до -12°C, вдень - від +3°C до -8°C.
У зв'язку зі снігопадами у горах очікують сильну сніголавинну небезпеку (III рівень). Крім того, там прогнозують погіршення видимості до 100-500 метрів.
Поради рятувальників
Рятувальники просять у період сильних поривів вітру не виходити на вулицю, а також не ходити біля рекламних щитів та розлогих дерев. Крім того, українцям радять утриматися від походу в гори на період підвищеної небезпеки сходження лавин.
Якщо ви все ж вирішили йти в гори, то рятувальники нагадують, що перед походом потрібно зареєструватися в них. Крім цього, слід підготуватися до походу, узявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження.
Рятувальники просять іти в похід лише в супроводі досвідчених туристів і припинити подорож за несприятливої погоди. Не ходіть у такі походи самі, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи - 3 людини.
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