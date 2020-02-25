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В України є три закриті версії збиття літака МАУ в Ірані - секретар РНБО

Данілов повідомив, що під час його візиту до Ірану вдалося досягнути "певних домовленостей" щодо спільно дослідження "чорних скриньок" зі збитого літака
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в України є три закриті версії збиття українського літака над Іраном.
В України є три закриті версії збиття літака МАУ в Ірані - секретар РНБО Фото: ufsa.com

Про це він розповів в інтерв’ю liga.net, повідомляє "Громадське".

Данілов зазначив, що наразі Україна з’ясовує, хто міг бути зацікавлений в авіакатастрофі.

"У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав в цьому участь", - сказав секретар.

Данілов також повідомив, що під час його візиту до Ірану вдалося досягнути "певних домовленостей" щодо спільно дослідження "чорних скриньок" зі збитого літака.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 15-17 лютого перебував з робочим візитом в Ірані для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф в інтерв'ю американському телеканалу NBC визнав, що Іран не може самостійно розшифрувати інформацію з "чорних скриньок" літака МАУ, який збили біля Тегерана 8 січня, однак не має наміру передавати їх іншим країнам.

А директор із розслідування нещасних випадків Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайфар заявив, що Іран більше не буде ділитися з Україною доказами у межах розслідування катастрофи українського літака після того, як аудіо з розслідування потрапило до українських ЗМІ.

Водночас країни, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ, вимагають в Ірану негайно віддати "чорні скриньки".

Читайте також: Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки літака МАУ, має їх віддати.

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25 02 2020 13:26
ТЕГИ: Іран, МАУ
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