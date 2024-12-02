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В України є ударні дрони, які можуть літати на відстань до 1800 км

02 грудня 2024, 14:34
В України є ударні дрони, які можуть літати на відстань до 1800 км
image: afp
Київ уклав контракт на 1,6 млн БпЛА та розробляє перехоплювачі іранських "шахедів".

Федоров розказав про наявність в Україні ударних безпілотників з дальністю до 1800 км. 

Про це віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров розказав для агенції Reuters.

Перше реальне застосування рою дронів вдасть побачити в наступному році. 

Також українські спеціалісти працюють над безпілотниками для перехоплення ударних БпЛА великої дальності типу "шахед". 

Цього року Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн безпілотників, з них поставили 1,3 млн, включно з недорогими.

Через те, що росія запускає тисячі безпілотників дальнього радіусу дії щомісяця, намагаючись виснажити сили ППО України, ЗСУ використовує безпілотники-приманки, ударні безпілотники, а також розроблює перехоплювачі ударних російських дронів. 

"росія покращила моніторинг запусків безпілотників, швидко реагуючи і націлюючись на місця запуску. Ці нюанси вимагають постійної зміни способу запуску і зв'язку", - сказав Федоров. 

Він додав, що Україна має ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 км.

Федоров підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників дальнього радіусу дії типу "Шахід", які росія використовує для нічних атак на українські міста.

"Є певні випробування певних компаній, які виробляють ... літаки, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вражати "Шахеди", але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", - сказав міністр. 

Також цього року Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 мільйона безпілотників, з яких було поставлено 1,3 мільйона, включаючи недорогі безпілотники з видом від першої особи FPV, які мають камери, що дозволяють віддаленим пілотам спрямовувати їх до цілей.

 

безпілотникивійна в Україні

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