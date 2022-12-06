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В "Укренерго" розповіли, скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми після ракетного обстрілу 5 грудня

06 грудня 2022, 15:22
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Фото: УНН
Енергосистема України поступово відновлюється після восьмого масованого ракетного удару 5 грудня. Аби відновити обсяги виробництва електроенергії до рівня, який був до атаки, потрібно кілька днів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Повідомляється, що від атаки найбільше постраждали Одеська та Київська області. Так, через пошкодження деяких електростанцій та частини мереж в енергосистемі знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в усіх регіонах було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів.

Зазначається, що ремонтні бригади роблять усе можливе, аби подати світло резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, у більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, водоканалів.

"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб", - говориться у повідомленні.

Наразі всім областям доведено ліміти споживання світла. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому там застосовано режим аварійних відключень.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

енергозбереженняУкренерговідновленняелектроенегрія

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