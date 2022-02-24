CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на ранок 24 лютого приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп'янськ. Там рух організований до Чугуєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укрзалізниці" розповіли, як працюють вокзали та поїзди
У компанії вказують, що пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами
UA|TV
Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише "Громадське".
Там також вказують, що ситуація на українських вокзалах залишається стабільною. Людей багато, паніки немає. Каси працюють без змін.
У Харкові людей на вокзалах людей багато, там радше спокійно, аніж неспокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.
Стосовно півдня (Одеса, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл), там ситуація спокійна, підвищеного ажіотажу немає. У Маріуполі працюють усі служби "Укрзалізниці", без паніки.
У компанії вказують, що пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами. Просять купувати квитки через онлайн-канали: бот у Telegram і сайт.
Нагадаємо, що Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 02 2022 10:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС
- ФОТО Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
- ФОТО Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1