В "Укрзалізниці" розповіли, як працюють вокзали та поїзди

У компанії вказують, що пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами

Станом на ранок 24 лютого приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп'янськ. Там рух організований до Чугуєва.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише "Громадське".

Там також вказують, що ситуація на українських вокзалах залишається стабільною. Людей багато, паніки немає. Каси працюють без змін.

У Харкові людей на вокзалах людей багато, там радше спокійно, аніж неспокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.

Стосовно півдня (Одеса, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл), там ситуація спокійна, підвищеного ажіотажу немає. У Маріуполі працюють усі служби "Укрзалізниці", без паніки.

У компанії вказують, що пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами. Просять купувати квитки через онлайн-канали: бот у Telegram і сайт.

Нагадаємо, що Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.