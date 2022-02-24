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В "Укрзалізниці" розповіли, як працюють вокзали та поїзди

У компанії вказують, що пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами
Станом на ранок 24 лютого приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп'янськ. Там рух організований до Чугуєва.
В "Укрзалізниці" розповіли, як працюють вокзали та поїзди UA|TV

Про це повідомили в "Укрзалізниці", пише "Громадське".

Там також вказують, що ситуація на українських вокзалах залишається стабільною. Людей багато, паніки немає. Каси працюють без змін.

У Харкові людей на вокзалах людей багато, там радше спокійно, аніж неспокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.

Стосовно півдня (Одеса, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл), там ситуація спокійна, підвищеного ажіотажу немає. У Маріуполі працюють усі служби "Укрзалізниці", без паніки.

У компанії вказують, що пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами. Просять купувати квитки через онлайн-канали: бот у Telegram і сайт.

Нагадаємо, що Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.

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24 02 2022 10:11
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