В університеті Шевченка близько 300 людей вийшли на акцію проти повернення Портнова - ФОТО

Серед учасників переважають студенти історичного факультету, випускники та громадські активісти. Присутній також проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, йдеться в "Громадське".

За кілька хвилин після початку протесту, близько 19:00 протестувальники увірвалися до університету та організували "сидячий протест" біля кабінету ректора.

Фото: "Громадське"

Фото: "Укрінформ"

Фото: "Укрінформ"

Фото: "Укрінформ"

Фото: "Укрінформ"

Напередодні ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.

Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.

У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".

Портнов має намір відсудити $300 тисяч компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і Посольства України в Канаді.