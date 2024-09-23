В уряді Британії зробили заяву щодо використання Storm Shadow по території росії – The Guardian
23 вересня 2024, 19:53
У Лондоні кажуть про "ширші дискусії про стратегію та про те, як ми підтримуємо Україну протягом цього вирішального періоду".
Позиція уряду Великої Британії щодо того, чи буде Україні надано дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по території росії, залишається незмінною.
Про це заявила речниця прем’єр-міністра королівства Кіра Стармера, повідомляє The Guardian.
За її словами, Британія залишається "на постійному контакті з українцями і завжди будемо прислухатися до їхньої позиції".
"На Генеральній Асамблеї ООН ми зосередимося на низці питань: це включає постійну підтримку України в її захисті від агресії росії, а також припинення вогню в Газі та деескалацію напруженості в Лівані", - повідомила спікер.
Коментуючи дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по російській території, вона відзначила, що позиція Британії залишається незмінною.
"Наші поточні дискусії щодо України не стосуються однієї конкретної частини військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію та про те, як ми підтримуємо Україну протягом цього вирішального періоду у наступні кілька місяців і на початку зими", - підкреслила речниця.
Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з президентом США Джо Байденом прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер наполягатиме, щоб Вашингтон підтримав його план дозволити використати Storm Shadow для ударів вглиб росії.