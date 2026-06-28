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В уряді Чехії наполягають на тому, щоб Бабіш очолив делегацію на саміті НАТО

28 червня 2026, 20:55
В уряді Чехії наполягають на тому, щоб Бабіш очолив делегацію на саміті НАТО
Фото: reuters.com
Кабінет міністрів Бабіша та глава держави вже кілька місяців сперечаються щодо участі країни в саміті НАТО.
Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка наполягає на тому, що прем'єр-міністр Андрей Бабіш очолить чеську делегацію на саміті НАТО в Анкарі замість президента Петра Павела.
 
Про це повідомляє Aktualne.cz.
 
Глава МЗС опосередковано підтвердив, що президент Чехії також буде присутній на саміті та пообіцяв ознайомити уряд з остаточним складом делегації в понеділок.
 
Кабінет міністрів Бабіша та глава держави вже кілька місяців сперечаються щодо участі країни в саміті НАТО, зокрема щодо того, хто саме її представлятиме на зустрічах в Анкарі.
 
Павел вважає, що згідно з протоколом, президент автоматично очолює делегацію країни. Водночас міністр закордонних справ заявив, що Конституційний суд не скасував чинну постанову про склад делегації, яка передбачає провідну роль для прем'єр-міністра.
 
Сам глава уряду у соціальних мережах зазначив, що висловиться з цього приводу після понеділкового засідання уряду.
 
Як повідомлялося, цього тижня уряд Чехії заявив, що включить президента Петра Павела до складу офіційної делегації країни на липневому саміті НАТО в Анкарі після того, як до цього урядовців зобов’язав Конституційний суд країни.
НАТОЧехія

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