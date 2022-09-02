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В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Зустріч покликана скоротити розбіжності у позиціях її учасників, представники країн підтвердили бажання працювати у цьому напрямі
Офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив проведення у Берліні у четвер зустрічі представників країн "нормандської четвірки", яка опікується врегулюванням конфлікту на сході України.
В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого Фото: ЕРА

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можу підтвердити, що завтра відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників чотирьох країн", - сказав Вольфганг Бюхнер журналістам у Берліні у середу.

За його словами, зустріч покликана скоротити розбіжності у позиціях її учасників, представники країн підтвердили бажання працювати у цьому напрямі.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що найближча зустріч у нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, РФ) відбудеться на рівні політрадників у четвер, 10 лютого, у Берліні.

"10 лютого, у четвер, відбудеться нове засідання політрадників, у Берліні, і ми сподіваємося, що процес просуватиметься. Цей процес має просуватися незалежно від тиску, який сьогодні відбувається на кордонах", - сказав Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

За його словами, Франція та Німеччина продовжать роботу у ролі посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі.

До "нормандської четвірки" входять Німеччина, Росія, Франція та Україна.

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09 02 2022 17:41
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