В уряді готують платформу для моніторингу лікарень щодо їхнього забезпечення - Шмигаль

Раніше у МОЗ вирішили переглянути перелік 240 медзакладів, які обрали для розміщення пацієнтів з коронавірусом

Невдовзі у відкритому доступі з’являться звіти з усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу та працівниками.

Про це на нараді з президентом повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Офіс президента, зазначає "Громадське".

Нині така платформа фіналізується, після чого дані з кожного медзакладу мають також перевірити волонтери.

"Така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи", - сказав Шмигаль.

Раніше у МОЗ вирішили переглянути перелік 240 медзакладів, які обрали для розміщення пацієнтів з коронавірусом.

29 березня Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік 240 медичних закладів, у яких розміщуватимуть інфікованих коронавірусом українців.

Побачити усі 240 лікарень можна на дешборді НСЗУ, там є інформація про кількість місць та рівень оснащеності закладів.

Водночас згодом з'ясувалося, що не усі лікарні з цього переліку готові приймати людей з COVID-19.

Жителі Монастириськ на Тернопільщині заявляли про погане матеріально-технічне забезпечення місцевої лікарні і закликали президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію.

Також працівники Одеського обласного клінічного медичного центру, який входить у перелік опорних лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, заявили, що заклад не готовий надавати допомогу хворим на коронавірус.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що керівники деяких лікарень прикрашають інформацію щодо реального забезпечення обладнанням та іншими засобами для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, що Уряд затвердив посилення карантинних заходів для стримання поширення коронавірусної хвороби в України