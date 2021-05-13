Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії
З 15 травня 2021 року пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.
В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину ПЛР тест

Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом, повідомляє "Європейська правда".

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Питання розвитку туризму між Україною та Туреччиною, зокрема умови відвідання українцями Туреччини в умовах пандемії, обговорювалися 27 квітня під час зустрічі міністр культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка із міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм.

Нагадаємо, що у Туреччині з 29 квітня по 17 травня діє жорсткий локдаун з цілодобовою комендантською годиною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2021 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.