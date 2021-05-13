В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії

З 15 травня 2021 року пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

ПЛР тест

Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом, повідомляє "Європейська правда". Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії. Питання розвитку туризму між Україною та Туреччиною, зокрема умови відвідання українцями Туреччини в умовах пандемії, обговорювалися 27 квітня під час зустрічі міністр культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка із міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм. Нагадаємо, що у Туреччині з 29 квітня по 17 травня діє жорсткий локдаун з цілодобовою комендантською годиною.

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