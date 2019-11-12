В уряді не планують збільшувати стипендії у 2020 році
Про це повідомила міністерка освіти України Ганна Новосад, повідомляє "Громадське".
"На наступний рік поки що суттєвого підвищення не закладається", - повідомила міністерка.
Вона додала, що в уряді вважають, що академічні стипендії мають суттєво зрости, щоб мотивувати студентів краще вчитися. Водночас кількість отримувачів цих стипендій має скоротитися. Збільшення розміру стипендій в уряді можуть профінансувати саме за допомогою зменшення кількості їхніх отримувачів.
"Важливо врахувати, що є два типи стипендій - соціальні та академічні. Соціальні стипендії дійсно потрібно верифікувати. Ці стипендії мають отримувати саме ті категорії студентів, які їх потребують", - зазначила Новосад.
Зазначимо, що станом на 2019 рік розмір мінімальної академічної стипендії в Україні складає 1300 грн на місяць (для студентів вишів 3-4 рівня акредитації, тобто університетів), а розмір соціальної коливається від 1180 гривень до 2360 гривень залежно від пільги.
У травні повідомлялось, що уряд планує зменшити кількість бюджетних місць майже на всіх спеціальностях магістерських програм у вишах та перерозподілити цю кількість на бакалаврських спеціальностях.
Нагадаємо, що Зеленський призначив 150 стипендій для дітей-спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів
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