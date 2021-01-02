В уряді обіцяють середні зарплати як в Польщі чи Словаччині до 2030 року
Про це він написав у Facebook, пише "Економічна правда".
"У грудні 2020 року реальні зарплати зросли на 10% у порівнянні з груднем 2019 і становили 14,2 тисячі гривень. Надважливе завдання, яке ставить уряд, - це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини", - зазначив Шмигаль.
Також прем'єр нагадав, що минулого тижня Кабмін схвалив проєкт закону щодо запровадження системи стимулюючих заходів для громадян, які працювали за кордоном та повернулися в Україну.
"Ми хочемо, аби такі громадяни могли відкрити власну справу та залишитися далі жити та працювати в Україні. Держава готова виділяти до 150 тисяч гривень, щоб допомогти із започаткуванням власного бізнесу. Це невеликі кошти, але ми впевнені, що це стане додатковою мотивацією для людей залишитися вдома, створювати тут робочі місця та розвивати власну громаду", - додав він.
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