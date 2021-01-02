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В уряді обіцяють середні зарплати як в Польщі чи Словаччині до 2030 року

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд ставить завдання до 2030 року вийти за середніми зарплатами в Україні на рівень Польщі чи Словаччини.
В уряді обіцяють середні зарплати як в Польщі чи Словаччині до 2030 року Фото: з відкритих джерел

Про це він написав у Facebook, пише "Економічна правда".

"У грудні 2020 року реальні зарплати зросли на 10% у порівнянні з груднем 2019 і становили 14,2 тисячі гривень. Надважливе завдання, яке ставить уряд, - це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр нагадав, що минулого тижня Кабмін схвалив проєкт закону щодо запровадження системи стимулюючих заходів для громадян, які працювали за кордоном та повернулися в Україну.

"Ми хочемо, аби такі громадяни могли відкрити власну справу та залишитися далі жити та працювати в Україні. Держава готова виділяти до 150 тисяч гривень, щоб допомогти із започаткуванням власного бізнесу. Це невеликі кошти, але ми впевнені, що це стане додатковою мотивацією для людей залишитися вдома, створювати тут робочі місця та розвивати власну громаду", - додав він.

Читайте також: Майже 550 тисяч робочих місць збережені завдяки програмам підтримки бізнесу - Шмигаль

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01 02 2021 09:26
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