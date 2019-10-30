В уряді планують збудувати 4 платні дороги та здати в концесію аеропорти та вокзали
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час виступу на інвестиційному форумі у Маріуполі 29 жовтня, передає прес-служба Мінінфраструктури, передає "Громадське".
Зокрема, у грудні 2019 року закінчиться прийом заявок на концесію портів "Ольвія" та "Херсон". Надалі в концесію планують передати порті Маріуполя, Бердянська, Одеси, а також паромного комплексу порту Чорноморська.
Також держава планує зробити концесійними наступні дороги:
- М-06 Львів-Стрий
- М-09 Львів-Тернопіль
- ШЬ-05 Київ-Біла Церква
- М-10 Львів-Краківець.
"У співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією ми допомагаємо місцевим громадам підготувати концесію аеропортів Херсон, Чернівці, Запоріжжя та карго терміналу в аеропорту Біла Церква. Також ми готуємо концесійні проекти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва, Чопа", — зазначив Криклій.
За його словами, від концесії вокзалів держава може отримати близько 20 мільйонів доларів
3 жовтня Верховна рада ухвалила закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів. 17 жовтня президент Зеленський цей закон підписав.
Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного та комунального майна у приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України та дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.
Нагадаємо, що вартість проїзду концесійною дорогою в Україні буде однозначно дешевшою, ніж у Євросоюзі. Ціна проїзду не повинна бути вищою за десять євроцентів.
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