В уряді повідомили, якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року

У Кабінеті міністрів України очікують, що до кінця 2020 року відсотки за іпотечними кредитами у банках складуть 11-12% річних.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час заходу Національного банку України 16 січня, повідомляє "Громадське".

"Також ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Наша мета - 11-12% у гривні", - повідомив Гончарук.

Він нагадав, що з 1 лютого 2020 року в Україні запрацює програма здешевлення кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся». В межах цієї програми планують видавати кредити під 5-9% річних малим підприємствам на створення або розвиток своєї справи. Розмір кредиту складе до 1,5 мільйона гривень.

"Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ", - зазначив голова уряду.

Зазначимо, що наразі середні ставки за кредитами для фізичних осіб у банках складають близько 35% річних, для підприємців - 15-19% річних. Ставки за іпотекою на початок 2020 року складають 18-25% річних.

Зниження ставки за іпотекою до 11% річних призведе до значної економії коштів позичальників. Наприклад, беручи іпотеку на 1 мільйон гривень під 20% річних на 10 років позичальник переплатить банку 5,19 мільйона гривень процентів (за весь період користування кредитом). Якщо ж відсоток за такою іпотекою зменшити до 11% річних, то сума переплати за 10 років складе 1,83 мільйона гривень.

Читайте також: Китайська товарна біржа BOCE купила половину української "ПФТС".