В уряді пропонують змінити склад дорожнього покриття для продовження строку служби доріг
Зокрема, у Мінрегіоні пропонують додавати до складу матеріалу, з якого будують дороги, модифіковані бітуми, інформує "Громадське".
"Спочатку - на найбільших трасах, загальнодержавних дорогах та основних магістралях. І за можливості робити це на всіх дорогах. За експертними оцінками, це дозволить до 20% подовжити строк служби доріг", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Зокрема, оновлений склад дорожнього покриття пропонують використовувати спершу на міжнародних дорогах та дорогах національного значення. Водночас, застосовувати його зможуть лише після набуття чинності нових державних будівельних норм, які наразі лише розробляються в Мінрегіоні.
Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, 10 березня, під час поїздки на Закарпаття потрапив у ДТП через ями на дорогах.
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