В уряді розповіли, коли можна буде купити ліки на ковідну тисячу
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 22 грудня.
"Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову.
Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн - зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку".
Нагадаємо, що українці подали заявок на отримання 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка" на 4,5 млрд грн.
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