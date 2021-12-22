В уряді розповіли, коли можна буде купити ліки на ковідну тисячу

З другої половини січня українці віком від 60 років зможуть купити ліки на тисячу гривень, яку отримують вакциновані громадяни.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 22 грудня.

"Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову.

Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн - зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку".

Нагадаємо, що українці подали заявок на отримання 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка" на 4,5 млрд грн.