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В Уряді заявили, що з Чорноморська ходитиме пором до Італії

"Барі - приморське місто в Південній Італії. Це один з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря"
З українського Чорноморська до італійського міста Барі ходитиме пором, пообіцяли в Кабінеті міністрів.
В Уряді заявили, що з Чорноморська ходитиме пором до Італії Фото: KabminUA

Питання запуску порома обговорювалось під час візиту української делегації до Італії, повідомляє "Урядовий портал".

"Барі - приморське місто в Південній Італії. Це один з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря", - йдеться у повідомленні.

Дату запуску порома та інші подробиці проекту в уряді не уточнили. 

Нагадаємо, що київський завод "Кузня на Рибальському" спустив на воду середній розвідувальний корабель, у якого немає аналогів в Україні.

 

 

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29 06 2019 22:56
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