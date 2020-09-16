В УЗ розповіли, скільки пасажирів перевезли за 2020 рік і назвали найпопулярніші маршрути Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян

"Укрзалізниця" з початку року перевезла у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення 11,8 млн пасажирів.

Фото: ukranews.com

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Економічна правда. Третина з них ( 3,9 млн) обрали потяги для подорожей у літні місяці. Найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, із початку року в сполученні Київ — Харків — Київ перевезено 498,9 тис. пасажирів, Київ — Львів — Київ — 437,7 тис., Київ — Дніпро — Київ — 388,9 тис., Київ — Одеса — Київ — 295,7 тис. Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян. На сьогодні Україною курсує 842 приміських та 72 пари пасажирських поїздів. 5 пар сезонних потягів завершили курсування. Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" планує автоматизувати процеси руху поїздів за рахунок запуску інтерактивної карти руху.

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